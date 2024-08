Velká Británie je na nohou a není to zrovna veselé. V ulicích hoří ohně a šíří se násilí. Protimigrantské a protimuslimské bouře přitom rozdmýchaly účelové dezinformace, které živil na své sociální síti X například i nejbohatší člověk planety Elon Musk. Co se to v Británii děje, jaké to má příčiny a hlavně jaké mohou být důsledky, to v dnešním Ranním brífinku vysvětlil bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Londýně a odborník na Spojené království Jaromír Marek.

