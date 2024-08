Digitalizace stavebního řízení vázne, jednotlivé úřady sdělují veřejnosti, co všechno nefunguje, a přesvědčivost vicepremiéra pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše s každým dnem klesá. O víkendu se dokonce zástupci dalších koaličních stran shodli na tom, že pokud se do září nepodaří dát vše do pořádku, měl by z toho vyvodit osobní odpovědnost.

Jestli je digitalizace stavebního řízení skutečným průšvihem a z jakého důvodu se přes 500 úředníků stále nepřihlásilo do systému? Nejen o tom v Ranním brífinku s Michalem Bláhou, poradcem místopředsedy vlády pro digitalizaci a ředitelem společnosti Hlídač státu.

