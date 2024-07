Od prvního července platí nový stavební zákon, který přinesl řadu významných změn, které by měly zjednodušit a zefektivnit stavební řízení. Součástí je i jeho digitalizace, na kterou se snáší kritika ze všech stran.

Aby toho nebylo málo, i tento nový stavební zákon by se měl podle Národní ekonomické rady vlády dál upravit, cílem by mělo být další zkrácení lhůt a zjednodušení norem. Podle analýzy České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podobně dobře míněné návrhy na zlepšení mohou vést k opačnému výsledku. Co přesně je na návrzích NERV špatně, tak o tom víc v Ranním brífinku HN s Robertem Špalkem, předsedou ČKAIT.

