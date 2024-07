Už dlouho se nečekalo na vládní tiskovku s takovým napětím jako včera. Kabinet Petra Fialy totiž oznámil výsledky supertendru na stavbu nových jaderných bloků. Postavit je má jihokorejská společnost KHNP, která tak se svou nabídkou porazila francouzský státní gigant EDF. Co rozhodlo a jak se to projeví v praxi, to v dnešním Ranním brífinku rozebírá energetický expert Hospodářských novin Jan Brož.

