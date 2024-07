Druhé kolo parlamentních voleb ve Francii podle prvních výsledků nečekaně vyhrál levicový blok Nová lidová fronta, na druhém místě je centristický vládní tábor prezidenta Emmanuela Macrona a až třetí nakonec podle prvotních výsledků skončilo favorizované krajně pravicové Národní sdružení. Co to znamená v praxi, jak výsledky číst a co od nich čekat, to v Ranním brífinku analyzuje zahraniční zpravodajka HN Kateřina Šafaříková.

