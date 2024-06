Fotbalové Euro je v plném proudu. A to jen několik týdnů poté, co Česko hostilo mistrovství světa v hokeji. V Paříži zase organizátoři dotahují poslední detaily před vypuknutím letních olympijských her. Právě sportovní akce jsou přitom pro planetu extrémně náročné. Jak organizátoři přistupují k udržitelnosti? Nejen o tom byla řeč v novém díle podcastu Green Deal. Martin Ehl a Tereza Beránková si tentokrát do studia pozvali experta na měření uhlíkové stopy Karla Kotouna ze společnosti Green0meter.

„Největší zátěž způsobují samozřejmě nové stavby a doprava všech fanoušků na místo,“ počítá Kotoun. I proto organizátoři Mistrovství Evropy ve fotbale vytvořili speciální klimatický fond, který by měl pořadatelům vynést sedm milionů eur. Peníze by se poté mohly použít na energeticky úsporná řešení, jako je instalace solárních panelů nebo tepelných čerpadel. „Tyhle akce fungují i jako místo, kde se sjednávají kontakty, lidi se inspirují novými technologiemi, vidí u stadionu soláry a řeknou si „aha, proč ne,“ říká Kotoun.

„Třeba v německé Bundeslize už musí jednotlivé kluby povinně reportovat o své uhlíkové stopě a prokázat optimalizaci v dopravě,“ popisuje Karel Kotoun novinky, které podle něj v řádu několika let přijdou i do Česka. Do cen vstupenek se podle něj ale důraz na udržitelnost ve sportu zatím výrazně nepromítne.

