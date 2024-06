Nejhodnotnější firmou světa se stal výrobce čipů pro umělou inteligenci Nvidia. Její tržní hodnota se vyšplhala zhruba na 3,3 bilionu dolarů. Firma v růstu hodnoty akcií před dvěma týdny překonala společnost Apple a nyní i dosud nejhodnotnější společnost Microsoft. Od začátku roku rostly akcie firmy o 150 procent, za posledních pět let přes 3000 procent.

Do jaké míry se vyplatí do Nvidie i nadále investovat a co vlastně znamená, že se právě tato firma stala nejhodnotnější na světě? O tom jsme se v Ranním brífinku bavili s analytikem a komentátorem Hospodářských novin Luďkem Vainertem.

V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.

Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.