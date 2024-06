Dobré ráno z Hospodářek, je středa 12. června a dnes proběhne druhý ročník konference Česko na křižovatce, kde premiér Petr Fiala zhodnotí vývoj dosavadních strategických investic a připomene svou vizi na příštích 30 let. Uvidíme, zda si ji přijde poslechnout také někdo z opozice, aby aspoň pár let vydržela. Zároveň se dnes dozvíme detaily o současném a budoucím zabezpečení české železnice, což se jeví jako stále zásadnější téma. To vše na HN.cz, od mikrofonu Ranního brífinku zdraví Jaroslav Mašek.

Dnešním hostem je reportérka a dlouholetá bruselská zpravodajka Aktuálně a Hospodářských novin Kateřina Šafaříková. Bude mluvit nejen o výsledcích voleb do Evropského parlamentu, ale také o nově založeném Fondu Daniela Anýže, který se zaměřil na podporu začínajících novinářů v zahraničních rubrikách českých médií.

V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.

Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.