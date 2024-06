Dobrý den z Hospodářek, je pátek sedmého června! Začínají volby do Evropského parlamentu, a tak probereme, jak si kdo stojí, kdo může vyhrát, kdo může překvapit a s kým to zase vypadá bledě. Já jsem Petr Honzejk a půjdeme na to s mým hostem Radkem Bartoníčkem z Aktuálně.cz hned po několika byznysových zprávách!

V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.