Klubový fotbal v Česku má za sebou výjimečnou sezonu. Díky souhře dobrých výsledků Sparty, Slavie i Plzně v evropských pohárech si zajistil přímý postup do Ligy mistrů. Týkat se to bude vítěze následující sezony domácí ligy – evropské poháry mu automaticky zajistí minimálně půl miliardy, ale spíš výrazně víc.

Dobrý důvod zpozornět, i když vás zrovna vrcholový fotbal moc nezajímá. V tom českém se totiž cosi děje. To, co bylo ještě nedávno pohledem zvenčí jen chudou ligou v malé postkomunistické zemi, teď tuhle škatulku překračuje.

Když se přičtou stále cennější marketingová práva, přiteče do klubů za dva až tři roky zřejmě o miliardu a půl víc. Zeptali jsme se proto bývalého sekretáře Fotbalové asociace a dnešního šéfa jednoho z týmů kvalitního ligového středu, co to bude znamenat pro fungování klubů. A to všechno den před odvetným zápasem Viktorie Plzeň na půdě Fiorentiny, který může český klub posunout až do semifinále Konferenční ligy. Vítejte u Ranního brífinku HN.

