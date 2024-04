Výrobní firmy v Česku se v posledních letech potýkaly s následky pandemie koronaviru nebo zdražení energií. Jejich ochotu investovat do digitalizace a automatizace to ale výrazně neovlivnilo. Podle dat Svazu průmyslu a dopravy z konce roku 2022 vzrostl od roku 2019 podíl firem, které na digitální investice vynaloží 5 až 20 procent ročního investičního rozpočtu, ze 27 na 44 procent.

Nové technologie ve výrobě se snaží rozvíjet i závod Continental v Brandýse nad Labem, který patří v rámci Česka mezi pět největších dodavatelů pro automobilový průmysl. Vedení koncernu vybralo továrnu v Brandýse pro testování nejmodernějších technologií Průmyslu 4.0. Jakub Hamerník, manažer Continentalu pro chytrou výrobu, říká, že k větší digitalizaci dotlačili firmu její klienti. “Dříve jsme vyráběli jeden produkt deset let, dnes to jsou maximálně čtyři roky. Po té době uvádí naši zákazníci nový model auta a my pro něj musíme začít vyrábět nový produkt, což je enormní práce,” popisuje Hamerník v rozhovoru pro HN.

Urychlit práci pomáhá Continentalu například využití 5G sítí od T-Mobilu nebo virtuální realita. “Díky takzvanému digitálnímu dvojčeti jsme byli schopni popsat budoucí chování reálné výrobní linky tak, že bylo identické s fyzickou linkou, která byla instalována několik měsíců poté. Mohli jsme tak linku připravit a otestovat ještě dřív, než na ní byla reálně zahájena výroba,” uvádí Hamerník.