Jan Školník, šéf a majitel broumovské společnosti Hobra Školník, muž, který řídí firmu od svých 24 let, otec tří dětí a také filantrop a podporovatel rozvoje Broumovska a platformy 2. ekonomické transformace. „Snažím se aplikovat lokální zkušenost na tom, co se odehrává na národní úrovni. My jsem v Broumově před dvaceti lety založili podnikatelský klub, který si vytkl za svůj cíl rozvoj našeho regionu,“ říká Jan Školník v dalším díle podcastu reVize Česka, který Hospodářské noviny připravují s 2. ekonomickou transformací.

Podcast navazuje na úspěšnou loňskou konferenci, uspořádanou v partnerství s podnikatelskou iniciativou Druhá ekonomická transformace, která sdružuje významné tuzemské byznysmeny a chce pomoci změnit republiku v dalších třech dekádách v otevřenou a úspěšnou zemi. Letos proběhne konference opět, zatím má pracovní datum 20. května.