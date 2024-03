Praha má novou atrakci: Cestující na letiště vozí na nové lince 59 pětadvacet metrů dlouhý trolejbus, který navíc část cesty jede na baterii. Jak se takový kolos se 180 lidmi řídí? Dá se s ním couvat? A jak se vytočí z konečné na hlavní silnici? A co je to natrolejování? To vše vysvětluje Martin Košek z Dopravního podniku Hlavního města Prahy, který má projekt na starosti a zároveň umí ten stroj řídit.

