Datum 12. března – schválně, jaké výročí na něj připadá? Není to ani 28. říjen, ani 17. listopad, tohle datum jsme trochu pozapomněli. Tak si dáme malou nápovědu. Potká se německý Eurofighter, český Gripen a Bill Clinton – všichni v Praze, aby si připomněli 25 let od českého vstupu do NATO. Věc, která se zdála ještě o pár dekád dřív nemyslitelná. Proto si vzpomeneme ještě na jedno výročí, kdy stálo Československo na opačné straně.

Ale taky si povíme něco o inflaci: co ji brzdí a co ji zrychluje? A hrozí nám dokonce deflace? Ranní brífink je tu.

V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu.

