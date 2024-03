Je to touto dobou stejné každý rok. Zoufalí rodiče se snaží pro své děti vybrat k zápisu tu nejlepší školu. Sbírají informace, drby, porovnávají. A u té vyvolené školy shánějí trvalé bydliště. Právě to je totiž klíč, který jako jediný dokáže její dveře otevřít. Jenže čím dál tím víc obcí se spádové turistice začíná aktivně bránit. Jak a proč, to popisuje expertka Hospodářských novin na školství Markéta Hronová.

