Sovy nejsou tím, čím se zdají být. Slavná hlášky ze seriálu Twin Peaks, kterou lze napasovat prakticky na cokoliv, nám dnes poslouží jako odrazový můstek do tématu nákupu sítě Robin Oilu ze strany státní akciovky Čepro. Než sovy probudíme, několik zpráv z byznysu. Úspěšné pondělí přeje od mikrofonu Ranního brífinku Hospodářských novin Jaroslav Mašek.

Současná vláda počítá s tím, že bude o výstavbě nových jaderných bloků jednat s opozičním hnutím ANO, do uzavření výběrového řízení je ale vázaná mlčenlivostí. Včera to v Otázkách Václava Moravce uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura. To je pochopitelně správná cesta, uvidíme, zda bude mít Andrej Babiš více pochopení pro jádro než stíhačky F-35. Předpokládám, že se v dlouhodobém tématu rozhodne podle aktuálního průzkumu mezi svými voliči a počítám, že ti jsou spíše příznivci jádra.

Hostem dnešního Ranního brífinku je byznysový reportér Hospodářských novin Michael Mareš a tématem jsou detaily kolem nákupu Robin Oilu ze strany Čepra.

