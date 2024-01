Umělá inteligence se zabydluje v pracovních procesech českých firem celkem rychle a jistě, co ale zatím tak trochu visí ve vzduchu, jsou právní aspekty jejího využívání. Třeba prompty neboli příkazy. Ty jsou pro výsledek klíčové, ostatně jejich tvorba je často náročná a může zabrat mnoho času. Výsledek ale přesto nemůže být uměleckým dílem. Nedávno o tom v přelomovém rozsudku rozhodl soud. Co to znamená v praxi a co dalšího bychom měli vědět, pokud pracujeme s AI nebo se k tomu chystáme, to v Ranním brífinku vysvětluje šéfka domácího oddělení hospodářek Michaela Ryšavá.

