Dobrý den z Hospodářek, je středa desátého ledna. Dnes se podíváme na to, jak funguje politická vrtule Andreje Babiše. Tedy jak populisté mění názory na zásadní věci a tváří se, jako by si to, co si myslí nyní, mysleli vždycky. A pokud by vám připadalo, že si zrovna o tomhle můžeme povídat kdykoli, přesvědčím vás, že na to je zrovna dnes dobrý moment. Já jsem Petr Honzejk a jako závdavek nabídnu pár bytostně aktuálních zpráv.

