Bankovka s Masarykem dneska slaví 30. výročí. Česká národní banka nedávno vydala její novou verzi, zároveň říká, že je to nejméně využívané papírové platidlo, ale třetí nejčastěji padělané. O tom, k čemu je dneska pětitisícovka a co může vyvolat za asociace, jsem se bavil s ekonomickým komentátorem Luďkem Vainertem. A kolega Jan Brož vysvětlí, proč se potraviny nezdražují, i když to tak vypadá.

