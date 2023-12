Dobrý den z Hospodářek, je čtvrtek 7. prosince. Dnes se mrkneme na ceny potravin, se kterými je to stejně cimrmanovské jako skoro všechno v Česku. DPH jde dolů a ceny nekompromisně nahoru. Čím to je, kdo za to může a jak to řešit, to se pokusíme...

7. 12. 2023 ▪ 12:42 min.