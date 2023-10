Zprávy z Berlína, jednoho z turisticky nejoblíbenějších evropských měst, aktuálně připomínají zprávy z bojiště. Zápalné lahve, hořící auta, i to zjevně patří k tamnímu koloritu. Jak v Ranním brífinku Hospodářských novin říká berlínská studentka Sarah Hrstková, většina obyvatel se snaží demonstracím vyhýbat. Kvůli všudypřítomným policejním omezením si však museli zvyknout na mnohá dopravní omezení. Co se změnilo pro turisty a které věci by rozhodně neměli podcenit, o tom víc v rozhovoru pro Ranní brífink.

