Inflační očekávání podle průzkumu Economic Experts Survey, který čtvrtletně provádí ifo Institute a Institute for Swiss Economic Policy IWP celosvětově klesají, v západní Evropě jsou s odhadem ve výši 4,6 % výrazně pod průměrem. V Česku by se už na začátku příštího roku měla ocitnout v pásmu, kde by ji ráda viděla i centrální banka, tedy kolem dvou procent. I když guvernér ČNB Aleš Michl nedávno prohlásil, že se měnová politika může vydat jakýmkoliv směrem, většina analytiků předpokládá, že úrokové sazby začnou klesat ještě letos koncem roku.

Jaká je pravděpodobnost snížení úroko sazebvých, jak se bude vyvíjet inflace a kam až může klesnout koruna, tak o tom se budeme bavit s Hlavním ekonomem a Vedoucím odboru Ekonomického a strategického výzkumu Komerční banky Janem Vejmělkem.

