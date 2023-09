O úsporná energetická řešení bydlení je mezi Čechy čím dál větší zájem. Komplexní projekt, kdy by stavba nebyla napojená na žádné sítě, elektřinu si vyráběla sama ze slunce a dešťovou vodu využívala i ve sprše, ale zatím existuje málokde. Pavel Podruh, zakladatel projektu Soběstačný dům, ale dokázal takovou nemovitost na jihu Čech sám postavit. O tom, jak se v takovém domě žije, na kolik ho celé řešení vyšlo i proč dům lidem zdarma nabízí k vyzkoušení, si s ním v nejnovějším díle podcastu Green Deal povídali Tereza Beránková a Martin Ehl.

Pavel Podruh žije s rodinou v klasickém bytě, postavit dům, který by dokázal svým majitelům zajistit komfort stavby 21. století a nespoléhal by přitom na dodavatele energií a vody, byl ale jeho velký sen. Jak sám říká, inspiraci hledal hlavně u mladých lidí. „Vyhlásil jsem mezi studenty architektury soutěž a projekt, který vyhrál, se opravdu vymykal všem ostatním,“ vzpomíná Podruh. Podobným způsobem zajistil mladý podnikatel v domě i řadu dalších neotřelých řešení. I proto teď nemovitost nabízí široké veřejnosti k vyzkoušení. „Lidé mi zavolají, najdeme termín, oni přijedou k nám na Šumavu a vyzkouší si, že žít v tomhle domě je úplně v pohodě. Na oplátku třeba natřou plot nebo udělají jinou menší práci,“ vysvětluje, jak se mu daří stavbu udržovat a dále zvelebovat.

Sám Podruh přitom stavební firmu, která by podobné domy stavěla, nezaložil, v nadcházejících měsících ale hodlá vydat příručku, podle které by si měl každý nadšenec sám zvládnout podobná energetická řešení doma nainstalovat. „Já jsem si ten sen o soběstačném domě splnil, podnikat v tom ale nechci. Teď se snažím soustředit na baterie k solárním elektrárnám. Drtivá většina z nich se vyrábí v Číně a jsou to v podstatě takové blackboxy. I když se zničí součástka za desetikorunu, musíte si koupit novou baterii a to se mi nelíbí. Chci na trhu prorazit s baterií, která by šla opravit,“ nastiňuje Pavel Podruh své další podnikatelské plány.

Nejen o tom, co se v Česku na poli zelené ekonomiky děje, ale taky o tom, co se chystá, si už teď můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.