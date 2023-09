Dotační program Oprav dům po babičce začne během září přijímat první žádosti. Zájemci o renovaci domu díky němu mohou předem získat až milion korun na opravu vlastní nemovitosti. Ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman ale během prvních měsíců nečeká extrémní nápor, zájem podle něj bude nabíhat postupně. Důvodem je nutnost mít zpracovanou projektovou dokumentaci i energetické posouzení domu. Obojí přitom stojí čas i desítky tisíc korun, které domácnost musí investovat předem. Nejen na to, co od nové dotace čekat a na co si dát pozor, se v podcastu Green Deal ptali Tereza Beránková a Martin Ehl.

„Když se někdo rozvede nebo umře, nemusí se bát, že by vracel dotaci,“ upřesňuje šéf Státního fondu životního prostředí Petr Valdman podmínky čerpání dotace. Jednou z nich je i trvalé bydliště žadatele na adrese opraveného domu po dobu minimálně deseti let. Zároveň ale fond avizoval, že pro získání dotace budou muset v domě bydlet všichni členové rodiny, včetně dětí. Případný budoucí rozvod a prodej domu hodlá fond posuzovat individuálně.

Peníze budou moci čerpat také ti, kdo zvažují výměnu plynového kotle za tepelné čerpadlo. I v tomto případě ale budou muset splnit přísnější kritéria – dům musí být alespoň částečně zateplený a plynový kotel zase starší než dvacet let. O peníze si přitom mohou říct zpětně i lidé, kteří už takto svůj kotel vyměnili, a to až do roku 2021. „Budou muset doložit například starou revizní zprávu nebo dokument, který by jasně ukazoval na stáří původního plynového kotle,“ popisuje Valdman podmínky.

Nejen o tom, co se v Česku na poli zelené ekonomiky děje, ale taky o tom, co se chystá, si už teď můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.