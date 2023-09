V soutěži Zelená obec roku, kterou pořádá ČSOB spolu s Hospodářskými novinami, zvítězil v kategorii nad 1000 obyvatel Slavičín. Město v podhůří Bílých Karpat se snaží být zelené a udržitelné v řadě různých oblastí – počínaje obnovou starých polních cest přes využívání elektromobilů, výstavbu cyklostezek až po ekologické vytápění svých sídlišť. „Chci, aby lidé byli na město hrdí a cítili, že se zde dobře žije,“ shrnuje své priority starosta Tomáš Chmela (STAN).

A přestože Slavičín prakticky netrpí nezaměstnaností (v červenci dosáhla 1,7 %), nabízí vzdělání na gymnáziu i dalších středoškolských oborech a má i vlastní malou nemocnici, kvůli jeho odlehlosti dlouhodobě ztrácí obyvatele. Právě to by chtěl jeho starosta změnit.

„Možná už od mateřské školy bychom dětem měli ukazovat, že život ve městě je kvalitní, má smysl, aby prostě měli v srdci ten Slavičín tak pevně zakódovaný, aby je to i po vysoké škole táhlo zpátky,“ říká starosta Chmela a s nadsázkou dodává, že kdyby se sečetli všichni vystudovaní lékaři, kteří odsud pocházejí, tak by Slavičín neřešil jejich nedostatek, ale naopak by jich výrazně přebývalo.