Nutnost rozšíření Evropské unie o další členské státy se tu opakuje jako mantra, aniž se často ptáme, jak to vlastně v praxi udělat. Takže co to pro nás bude znamenat a je to vůbec výhodné? Uslyšíte v dnešním Ranním brífinku. Vkládaný objekt typu...

1. 9. 2023 ▪ 13:44 min.