Publicistka ČT a šéfka pořadu 168 Nora Fridrichová je od rány. Tvrdí, že ženy někdy zbytečně fňukají a měly by se místo toho o svá práva a pozice hlásit mnohem silněji než dosud. Trvá také na tom, že informace o obtěžování redaktorek ze strany bývalého šéfa pořadu Reportéři ČT Marka Wollnera, které popsala v e-mailu pro vedení ČT, se zakládají na realitě.

„Nikdy nebylo ve hře to, že by mělo jít o trestný čin. Ale i když něco není trestné, neznamená to, že je to o. k.,“ komentuje policejní závěr, že se Wollner ničeho protizákonného nedopustil. V posledním dílu podcastu Boomer & Danuše Nora Fridrichová říká, že se někdy stydí před mladšími kolegyněmi, protože je z generace novinářek, která obtěžování tiše akceptovala a považovala ho jen za nepříjemný standard profese.

V tomto podcastu Petr Honzejk a Danuše Nerudová hledají odpověď na otázky, proč to mají ženy v Česku často těžší, než je zdrávo, co chlapi stále nechápou a jak to změnit.