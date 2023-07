Stačilo pár týdnů působení nového ministra zemědělství a hnuly se ledy. Zatímco předchozí šéf tradičního lidoveckého resortu a jihomoravský rodák Zdeněk Nekula uvalení spotřební daně na víno vytrvale odmítal, nový šéf, kterým je někdejší východočeský učitel Marek Výborný, už debatu připouští. A to s tím, že daň samotná vlastně ani problém není, to prý spíše administrativa a povinnosti kolem. Jak se na to dívají sami vinaři? „Pokud by mělo nižší sazbu spotřební daně třeba Japonsko, Kanada a mnoho dalších zemí, kde je daň nula nebo symbolická, tak to mi přijde směšné a bylo by to zapíchnutí kudly do zad oboru, který tu má tisíciletou tradici,“ argumentuje prezident Svazu vinařů Martin Chlad.

