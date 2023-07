Peníze, technologie, umění, architektura! Připravili jsme pro vás sérii letních podcastů Hospodářských novin. Petr Honzejk a Julie Hrstková natáčeli společně s Jiřím Žárským ve speciálním studiu zapůjčeném firmou Shopa Redesign na letním festivalu v Trojanovicích. Nudit se nebudete!

Konec světa prostřednictvím umělé inteligence? Klidně může nastat, tvrdí investor Radovan Vávra

Kam nyní investovat, když máte volné peníze? Pořád platí – dejte všechno do burzovního indexu? Nyní už ne tak úplně, vysvětluje investor a bývalý šéf Komerční banky Radovan Vávra. Částečně rehabilituje dluhopisy a – podržte se – i termínované vklady. Hlavním tématem byla ale budoucnost civilizace, na kterou se vrhá umělá inteligence. Perspektiva, kterou Vávra nastiňuje, je opravdu chmurná. Poslechněte, i když možná po poslechu neusnete!

Létající auto, sen, který se dá pořídit už za půl milionu, říká propagátor létání ve vírníku Pavel Březina

„Zajdeme na kafe“ říká člověk běžně. Zaletět si na kafe, nebo třeba na hudební festival, na to už je zapotřebí létající auto neboli vírník. Co všechno se dá s vírníkem dělat, kolik stojí, jak je těžké ho řídit a co se stane, když vírník začne „padat“? Nejen o tom jsme mluvili s propagátorem létání ve vírníku, dobrodruhem a podnikatelem Pavlem Březinou.

Černickému rozumím, ale všichni mladí studenti tak hrozní nejsou, říká legenda české fotografie Jindřich Štreit

Jindřich Štreit je nejslavnějším žijícím českým fotografem. Má za sebou 1500 výstav, vychoval stovky reportážních i uměleckých fotografů, bylo o něm natočeno několik filmů. Má za sebou ale i komunistické vězení za tvorbu, která se soudruhům nepoznávala – ukazovala socialismus, jaký byl. Dnes se Štreit věnuje problémům, které česká společnost nedokáže řešit nebo je řeší pomalu. Řeč je o venkově, pravdě, válce, životě, smrti i současné mladé generaci.