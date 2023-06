Nejvíc ze všeho senátorka za pirátskou stranu Adéla Šípová nesnáší otázku, jak stíhá politiku a pět dětí. I ta padne, ale narazí na jízlivou protiotázku: Jak asi stíhají její několikrát rozvedení kolegové tři rodiny se stále mladšími manželkami?! A dál je to v tomto dílu podcastu „Boomer a Danuše“ podobné. Je to drsná výměna mezi boomerem Petrem Honzejkem a Adélou Šípovou, glosovaná povětšinou smířlivou Danuší Nerudovou. Nebudete se nudit, protože ona vlastně ani Danuše Nerudová tak smířlivá není.

V tomto podcastu Petr Honzejk a Danuše Nerudová hledají odpověď na otázky, proč to mají ženy v Česku často těžší, než je zdrávo, co chlapi stále nechápou a jak to změnit.