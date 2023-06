Prezident Petr Pavel bude mít koncem týdne za sebou prvních 100 dní ve funkci. Jeho úvodní čtvrtletí může na první pohled vypadat jako impozantní série úspěchů, ale hodnocení ovlivňuje mimo jiné i velmi nízko nastavená laťka od Miloše Zemana, který měl zejména poslední rok spíše „pyžámkový“. V čem tedy Pavel zaslouží pochvalu a kde je naopak slabší? „Na Hradě by měli velmi zapracovat na veřejné prezentaci a projevech,“ hodnotí komentátor HN Petr Honzejk. Naopak silná je podle něj hlava státu v neformální komunikaci: „Je to divadlo, ale uvěřitelné. Má talent na to, sednout si do turistické třídy letadla a nevypadat tam jako Mr. Bean, který se ošívá a těší se, až to přistane.“

