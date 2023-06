Po celém světě se doposud prodalo zhruba 50 tisíc vozů poháněných vodíkem. Boj o budoucnost automobilové dopravy tak s přehledem vyhrávají elektromobily, kterých už z výrobních linek sjelo přes tři miliony kusů. Podle Martina Tenglera ze společnosti BloombergNEF by vodík mohl být řešením spíš pro lodní nebo leteckou dopravu. Hlavní uplatnění ale bude mít v těžkém průmyslu. Nejen o zeleném vodíku si s ním v novém díle podcastu Green Deal povídali Martin Ehl a Tereza Beránková.

„Když vezmeme v úvahu výrobu vodíku, tak účinnost elektřiny, kterou k výrobě vodíku potřebujeme, bude 20 procent, oproti tomu elektromobily ji mají 80 až 90 procent,“ popisuje Martin Tengler hlavní důvody, proč podle něj i v budoucnu na auta poháněná vodíkem na silnicích řidiči narazí jen zřídkakdy. Jako druhý problém zmiňuje tankování a infrastrukturu.

Využití jedné z nejmenších molekul ale analytik vidí třeba na moři nebo v leteckém průmyslu. „Letadla ani lodě nebudeme moct pohánět elektřinou jednoduše proto, že baterie by byly extrémně těžké. Pokud budeme ale chtít snížit emise i v těchto odvětvích, bude vodík vhodnou cestou,“ vysvětluje Tengler. Zároveň je skeptický k využívání vodíkového paliva na kolejích. „Určitě nemá smysl nasazovat vodíkové vlaky na elektrifikované tratě. Uvažovat by se o tom dalo třeba tam, kde stále jezdí dieselové lokomotivy,“ uvažuje Tengler a jedním dechem dodává, že i takový postup by se musel dobře spočítat.

Hlavní přínos vodíku vidí Tengler v těžkém průmyslu. Tam, kde jsou výrobci dosud závislí na velkém množství energie z fosilních paliv, by podle analytika mohl vodík dobře zafungovat. I proto kvituje zájem Moravskoslezského kraje o realizaci takzvaného „vodíkového údolí“. Právě odvětví, která budou těžko elektrifikovatelná, jsou podle něj ideálním kandidátem pro vodíkovou transformaci.

Tengler se ale zároveň staví kriticky k přístupu České republiky. Přestože už země má vytvořenou vodíkovou strategii, není podle něj dostatečně aktivní v přechodu na zelenou energetiku. „V Německu a Holandsku se už staví vodíková infrastruktura, speciální potrubí, kterým se bude vodík přepravovat, Česko v tomhle zaspalo,“ dodává analytik BloombergNEF s tím, že do budoucna bude zřejmě pro Čechy zajímavější raději vodík nakupovat než jen vyrábět.

Nejen o tom, co se v Česku na poli zelené ekonomiky děje, ale taky o tom, co se chystá, si už teď můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.