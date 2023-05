Namísto vody z kohoutku přistavená cisterna. I takový scénář už za pár týdnů čeká řadu obcí v Česku. Ty se dlouhodobě potýkají s nedostatkem pitné vody, nejhorší tradičně bývají letní měsíce. Vědec František Mach ze Západočeské univerzity vidí řešení ve sběru velkých dat a následné automatizaci. V projektech, na kterých společně s kolegy pracoval, dokázal klientům ušetřit i polovinu spotřeby. Teď míří tato parta akademiků se svou startupovou firmou Nextdrop na trh. Zájem je tak velký, že si mohou nové projekty vybírat. Nejen o přístupu Čechů k pitné vodě si s Františkem Machem povídali Tereza Beránková a Martin Ehl.

„Až třetina obcí v Česku řeší problémy s nedostatkem vody,“ popisuje Mach nepříjemnosti, kterým by ale podle něj mohlo jít – alespoň po technické stránce – často předejít. „My jsme schopni sledovat konkrétní odběry u všech lidí v obci. Když má někdo vyšší spotřebu, ihned to starosta vidí a může té konkrétní domácnosti říct, ať se krotí,“ dodává Mach. Právě v tomto bodě ale podle něj pokulhává legislativa. „Starosta už plýtvající nemůže odpojit ani omezit tím, že by otočil kohoutem a stopl jim přívod vody. Zákon to nedovoluje,“ říká Mach. Vodohospodářská legislativa by proto podle něj měla projít revizí.

Kromě odběrů v jednotlivých obcích se Nextdrop specializuje hlavně na optimalizaci vody v konkrétních objektech. V tuto chvíli finišuje třeba projekt v Zoologické zahradě Plzeň. Díky sběru a monitoringu dešťové vody, přesné předpovědi počasí, ale i odběru vody z blízké Mže, dokážou vědci zoo ušetřit až polovinu původního odběru.

I proto společnost, která vznikla před třemi lety, nemá o zakázky nouzi. „Kromě obcí se soustředíme hlavně na velké průmyslové budovy. Když to vezmu do detailu, jsme schopni i v takovém areálu detekovat kapající potrubí,“ říká František Mach a naráží tak na fakt, že až 15 procent vyplýtvané vody tvoří ta, které proteče prasklým potrubím.

