Kde vzít potřebné peníze na zalepení děr ve veřejných financích – to je téma pátečního Ranního brífinku. Ekonom České spořitelny Michal Skořepa souhlasí s návrhem na vyšší odvody pro OSVČ, zaměřil by se ale také na spotřební a majetkové daně. „A taky by daňový systém měl ustoupit od snížených sazeb DPH, protože ta se týká všech z nás, včetně těch, kteří žádnou tuto podporu nepotřebují,“ říká.

Ve výjimečných případech se nižší sazbě nebrání, u většiny položek, které do ní dnes spadají, by ale uvítal jejich přeřazení do sazby základní. Pro ty, kterým by takový krok způsobil propad do hmotné nouze, pak navrhuje řešení v podobě adresné pomoci. „Je potřeba mnohem lépe a efektivněji využívat systém sociálních dávek a zaměřit se na ty domácnosti, které pomoc opravdu potřebují,“ doporučuje. „Ale mám obavu, že takto radikální návrh se zatím v debatách o konsolidaci veřejných financí neobjevuje,“ dodává.

