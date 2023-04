Masivní únik informací, který odhalil americkou armádu v nedbalkách, odkryl i zajímavé detaily a souvislosti na mezinárodní scéně. Co přísně utajované, ale neuchráněné dokumenty prozradily o postoji států Blízkého východu a co to může znamenat pro samotný konflikt na Ukrajině? Odpovídá zahraniční reportér Hospodářských novin Pavel Pawsluscha Novotný.

