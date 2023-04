Dobrý den z Hospodářek, je středa 5. dubna. Dnes se podíváme na to, jak bude fungovat poradní tým prezidenta Petra Pavla. Zavoláme Davidu Markovi, který se stal poradcem pro ekonomiku, a poptáme se, jak to bude chodit, co už prezidentovi poradil, co mu bude radit dál a jestli bude prezident k něčemu – třeba v oblasti daní či škrtů – tlačit Fialovu vládu. Chybět nebudou samozřejmě ani komentované byznysové zprávy.

