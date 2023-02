Chceme, aby Ukrajina zvítězila a Rusko prohrálo, zdůrazňuje francouzský velvyslanec v Česku Alexis Dutertre. Co to znamená v praxi, jak by podle něj mělo ukrajinské vítězství vypadat? Uslyšíte v Ranním brífinku.

