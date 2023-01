Dobré ráno z Hospodářských novin, dnes s Julií Hrstkovou. Je druhého ledna, první pracovní den roku 2023. Jaký bude a co se od něj dá čekat? Máme se bát recese, inflace a padajících trhů, nebo to nakonec nebude tak horké? Podle hlavního ekonoma BH Securities a poradce premiéra Petra Fialy (ODS) Štěpána Křečka dojde ke zlepšení veřejných financí, vláda ale bude muset provést řadu nepopulárních opatření. Dobrou zprávou je, že se sníží inflace. Na trzích prý dojde k obratu – a lidé mohou využít jedinečné šance a investovat do levných akcií, které jim přinesou výrazné zhodnocení.

