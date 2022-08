Investiční podcast MoneyPenny se v novém díle věnuje situaci na nemovitostním trhu. David a Šimon si pozvali Radka Šiteru ze společnosti Valuo, která se zabývá analýzou cen na českém trhu. Říká, kde má ještě nyní smysl do bytu investovat, jak se ceny vyvíjí a co čekat do budoucna. Dozvíte se také, kam jít bydlet, když nemáte peníze na byt v Praze.

Tento i další díly našeho investičního podcastu MoneyPenny si můžete poslechnout také v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.