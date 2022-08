Investiční podcast MoneyPenny se tentokrát zaměřil na investice do umění. David a Šimon se v něm moc nevyznají, proto si pozvali galeristku Katie Margolin z Katie Feygie Art Gallery, jež skládala sbírku marockému králi. Její pomyslný podpis visí také na stěnách řady českých byznysmenů či korporátních sbírek.

Investovat do umění se podle Margolin dá i s nižšími obnosy a v případě dobré trefy mohou být výnosy z následného prodeje obrazu vysoké. A pokud to nevyjde, pořád má člověk na rozdíl od akcií nebo dluhopisů co pověsit na zeď. „Vezměte si, že třeba i takový Picasso se ze začátku prodával jako bonus k domácímu nábytku,“ říká Margolin.

