V Česku máme špičkovou vědu, ale zároveň i problémy, jejichž řešení bude stát balík peněz. Zahraniční politici a diplomaté to asi ne vždy chápou. Současné české předsednictví EU je příležitostí, jak to změnit. A Česko tuhle šanci popadlo doslova za pačesy, když vzalo vysoce postavenou delegaci na Karvinsko, Ostravsko a Bruntálsko. Proč, to uslyšíte v Ranním brífinku. Chcete se dozvídat více zajímavých informací o českém předsednictví? Odebírejte náš newsletter Ředitelé Evropy.

V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.