Dnes se podíváme na to, jak je možné, že vládu kritizují už i její vlastní voliči, co by to mohlo způsobit a co by s tím Petr Fiala a spol. měli dělat, aby nedošli k úhoně. Také nabídneme doporučení ředitele Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd Zdeňka Hostomského, co s rozjíždějící se letní vlnou covidu.

