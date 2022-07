Na podzim se v Česku a celé Evropě prolnou tři vážné krize: válka na Ukrajině, růst cen energií a nejspíš i nová vlna covidové pandemie. Vláda bude potřebovat krizovou komunikaci a bojovat proti dezinformacím, které budou vznikat samovolně i cíleně, aby destabilizovaly českou společnost. Jde tedy o bezpečnost v zemi. Skupina nevládních organizací přišla s návodem, jak by měl stát takovou strategickou komunikaci vést. Spoluautorka návodu Veronika Víchová z Bezpečnostního centra Evropské hodnoty vysvětlí, o co jde a jak by měl stát postupovat.

