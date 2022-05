Zatímco v roce 1800 žila ve městech pouhá tři procenta světové populace, v současnosti je to více než polovina lidstva. Do roku 2050 tento počet dosáhne podle OSN až 68 procent, což bude sedm miliard lidí. K největší změně došlo v Latinské Americe a Karibiku, kde se počet lidí žijících v městských oblastech od roku 1950 zdvojnásobil.

Za největší město na světě je považováno Tokio, na jeho metropolitním území žije neuvěřitelných 38,1 milionu obyvatel. A stejně se v žebříčku nejlepších měst pro život objevilo mezi top deseti.

Existuje ideální město? Jaké trendy mluví do toho, co se staví? Co měšťanům chybí? Jak vypadá metropole budoucnosti? V novém dílu podcastu Trendspotting tentokrát rozebíráme trendy v urbanismu. Ať už jsou to zahrady na střechách, které mohou pomoci zmírnit horko ve městech, koncept 15minutového města, virtuální náměstí nebo gender mainstreaming.

