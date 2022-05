Na základní škole bojoval s diktáty, na rozdíl od skautského oddílu se mu ve škole nelíbilo. Teď vede Martin Kozel organizaci Učitel naživo, která se snaží proměnit české školství. Vzdělává lidi, kteří mají zájem učit, ale vystudovali jiný obor než pedagogiku. Na rozdíl od většiny ostatních programů klade důraz na praxi a snaží se, aby absolventi šířili své nadšení dál.

Jak náročná je proměna českého školství? Čím se můžeme inspirovat ve světě a co naopak v Česku funguje lépe než jinde? Co spojuje lidi, kteří se rozhodli opustit svou stávající profesi a vydat se na dráhu učitele? Také to uslyšíte v podcastu Hospodářských novin s Martinem Kozlem.