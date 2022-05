Řidiči, kteří tankují naftu, by se měli v příštích dnech připravit na zdražení, a to o nejméně desítky haléřů na litr. Cena na burze se totiž začátkem tohoto týdne dostala k 1300 dolarům za tunu, což je nejvíc od začátku března. A to navzdory tomu, že cena ropy se v posledních týdnech drží v poměrně úzkém rozmezí a neroste. Na vývoj už zareagovali velcí distributoři Orlen Unipetrol a Čepro – velkoobchodní ceny uváděné na jejich webech vzrostly o více než korunu na litr. Tato změna se následně propíše i do totemových cen na pumpách.

Podle analytika ČSOB Dominika Rusinka, který se trhu s komoditami věnuje, teď panuje na trhu s naftou „dokonalá bouře“. Dieselu je nedostatek, k tomu se přidává nejistota ohledně budoucnosti ruských dodávek. „V tento moment nedokážu úplně vyloučit ani scénář, že se opět dočkáme skokového zdražení,“ říká Rusinko v podcastu Ranní brífink.

