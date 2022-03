„Rusové ničí nejen letošní úrodu, ale i část té minulé. Pořád jsme měli pětinu loňské sklizně ve skladech, která by se za normálních okolností normálně prodávala a financovali bychom z ní letošní práce. Ale nefunguje pořádně silniční ani železniční doprava a Rusové zablokovali přístavy a pochopitelně na získaném území vše konfiskují,“ popisuje situaci v ukrajinském zemědělství Petr Krogman, jehož firma Agromino před válkou obhospodařovala na Ukrajině 40 tisíc hektarů půdy. Zároveň upozorňuje i na to, že problémy mohou mít v létě ruští zemědělci. Může je postihnout nedostatek náhradních dílů do zemědělské techniky. „Zase budou sklízet kosou,“ říká Petr Krogman, jenž v posledních týdnech volá po pomoci Ukrajině.

