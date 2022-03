Před pěti lety byla první česká kryptoburza Coinmate jedním z nejjednodušších vstupních bodů do světa kryptoměn. Jako jediná totiž umožňovala platby přímo v českých korunách. V době vrcholu dokonce nezvládala vyřizovat všechny nové registrace. Pak ale přišla rána, když jí Fio banka vypověděla účet. Nastaly roky stagnace, kdy dlouho nebylo vůbec možné posílat na Coinmate fiat peníze – ostatně je nešlo posílat ani z kryptoburzy.

S neochotou českých bank poskytovat firmám z kryptosvěta účty se potýká řada tuzemských firem. Jak v dalším Krypto Insideru vypráví zakladatel Coinmate Roman Valihrach, nyní má silného partnera, a to investiční skupinu Miton C. Prý by se po letech jednání konečně mohlo podařit nový účet získat. A Coinmate chce začít znovu a lépe.

Nejnovější díl podcastu Krypto Insider a také předchozí epizody si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty a v aplikacích Spotify a Apple Podcasts.