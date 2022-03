Jednota české společnosti a solidarita s uprchlíky z Ukrajiny je skvělá. Vláda ale musí rychle přijít s plánem integrace. A nesmí zapomínat kompenzovat dopady války v podobě zvýšených cen energií nejchudší vrstvě Čechů. Sociolog Daniel Prokop vysvětluje, jak válka na Ukrajině zasáhne a změní českou společnost. Co to udělá se vztahem k Evropské unii? Co s prezidentskými volbami? Je zájmem Česka, aby u nás zůstalo co nejvíce Ukrajinců i po válce? Nejen to uslyšíte v dalším díle podcastu Jany Klímové a Petra Honzejka Byznys & Politika.

