S popularitou investování bohužel přibývá i podvodů. Posledním hitem jsou telefonáty, kdy se podvodníci snaží dotlačit nic netušící účastníky hovoru k tomu, aby jim umožnili přístup do svých počítačů. A když se to povede, tak své oběti okradou. Minulý rok zase hodně lidí zaskočil pád fondu Growing Way vedený Ondřejem Janatou. Podle policie vylákal z tisíců investorů 1,5 miliardy korun.

V novém dílu podcastu MoneyPenny proto mluvíme s obchodníkem a investorem Petrem Plecháčem z TradeCZ, jenž má s „investičním géniem“ Ondřejem Janatou také zkušenosti. A nejen s ním. Bavili jsme se ale i o Plecháčově přístupu k investování, neboť jeho tvorba na YouTube je mezi drobnými investory populární.

